AstraZeneca wil samen met Oxford anti-omikronvaccin produceren

‘Vaccins op basis van het adenovirus (zoals die gemaakt zijn door Oxford/AstraZeneca) zouden in principe kunnen worden gebruikt om sneller op een nieuwe variant te reageren dan sommigen zich eerder hebben gerealiseerd’, vertelde onderzoeksleider Sandy Douglas in Oxford tegen The Financial Times.

Vorige week meldde de farmaceut dat een anti-coronamiddel van AstraZeneca ook werkt tegen de omikronvariant. In laboratoriumtests blijkt dat de zogenoemde antilichaamtherapie tegen Covid-19 van AstraZeneca de nieuwe coronavariant kan neutraliseren. Het is een teken dat de behandeling met het middel Evusheld nog steeds bescherming zou moeten bieden tegen de ziekteverwekker.

Vaccinmakers Pfizer/BioNTech en Moderna zeiden eerder al te werken aan vaccins tegen de omikronvariant. Moderna hoopt begin volgend jaar met klinische proeven te beginnen.