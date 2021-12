Kamer: kijk hoe sport als essentiële sector aangemerkt kan worden

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet uitzoekt of sport en bewegen aangemerkt kan worden als een essentiële sector. Het is voor de gezondheid belangrijk dat mensen blijven bewegen, en bovendien speelt sport een belangrijke rol in het welzijn van mensen, de samenleving en economie, vindt het parlement. Een motie van CDA-Kamerlid Joba van den Berg hierover werd in meerderheid aangenomen.