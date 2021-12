Biden: we zijn voorbereid op omikronvariant

Volgens de Amerikaanse president Joe Biden zijn de Verenigde Staten voorbereid op de snel oprukkende omikronvariant van het coronavirus. In een toespraak tot de bevolking vanuit het Witte Huis benadrukte hij dat er inmiddels veel meer kennis is, en dat 200 miljoen Amerikanen volledig zijn gevaccineerd.

‘Dit is niet maart 2020’, aldus Biden, verwijzend naar het begin van de pandemie. ‘We moeten gewoon gefocust blijven. We zouden ons allemaal zorgen moeten maken over omikron, maar niet in paniek raken.’

Hij deed een dringend beroep op de enorme groep ongevaccineerden alsnog een prik te halen. Hij waarschuwde dat zij een goede reden hebben om bezorgd te zijn. ‘Zij hebben een aanzienlijker hoger risico in het ziekenhuis te belanden of zelfs te sterven’, aldus de president over de 1 op 4 Amerikaanse volwassenen die niet volledig is ingeënt.

Legerpersoneel

In de strijd tegen omikron, en uit vrees voor veel ongevaccineerde zieken, wordt de test-, vaccinatie- en ziekenhuiscapaciteit uitgebreid. Het Witte Huis had al aangekondigd dat duizend man medisch legerpersoneel wordt gemobiliseerd die indien nodig meteen kunnen worden ingezet. Ook komen 500 miljoen sneltests voor thuisgebruik beschikbaar die Amerikanen vanaf januari gratis kunnen bestellen.

De Verenigde Staten overwegen verder hun reisverbod voor verscheidene landen in zuidelijk Afrika binnenkort op te heffen. In die regio dook omikron voor het eerst op. Biden kondigde voor de komende dagen overleg aan.