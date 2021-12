Eerste Kamervoorzitter neemt in speech afscheid van Ridderzaal

"Vanavond gaat hier het licht voor een hele poos uit", aldus Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn dinsdag in een speech na het laatste debat van de Eerste Kamer in de Ridderzaal. "Na ruim 200 jaar aan het Binnenhof is het parlement na vandaag echt weg van deze historische plek."

Hij blikte terug op ruim anderhalf jaar waarin de Eerste Kamer 62 keer in de Ridderzaal plenair vergaderde. De Eerste Kamer verhuisde naar deze zaal vanwege de coronamaatregelen. De eigen vergaderzaal was te klein om voldoende afstand te kunnen houden.

"We kwamen dit jaar voor het eerst sinds 1950 op een vrijdag bijeen, en voor het eerst sinds 1988 in het kerstreces", aldus Bruijn. "Maar nog nooit op een vrijdag in het kerstreces, dus er is toch nog geschiedenis geschreven."

Weemoed

De voorzitter memoreerde dat dit jaar nog geen fracties zich hebben afgesplitst. "Alhoewel", zei hij, "het jaar is nog niet voorbij".

Met gevoelens van weemoed zei Bruijn afscheid te nemen van de Ridderzaal. "We laten een complex achter dat toe is aan de broodnodige renovatie, waar zoveel jaren geschiedenis is geschreven en dat zoveel illustere bewoners en bezoekers kende."

Dinsdag vertrok ook het staatsieportret van Koning Willem II uit de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Het schilderij loopt te veel risico op schade tijdens de renovatie van het Binnenhof. Daarnaast is ook het werk toe aan renovatie. "Ruim 170 jaar hing het schilderij aan de muur", vertelde Bruijn. Hij sprak van een "spectaculair vertrek" voor een "groots portret".

Tijdelijk onderkomen

Na het kerstreces verhuist de Eerste Kamer volledig naar het tijdelijke onderkomen aan de Kazernestraat in Den Haag. Voor hoofdelijke stemmingen, waarvoor alle senatoren aanwezig moeten zijn, is ook deze zaal te klein onder de huidige coronaregels. Mocht het tot een hoofdelijke stemming komen, dan doet de senaat dat in groepen. In de Tweede Kamer gebeurt dat nu ook al.

De Ridderzaal zelf wordt niet gerenoveerd, maar de rest van het Binnenhof wel. Begin volgend jaar wordt het Binnenhof dan ook afgesloten voor bezoekers. Volgens de huidige planning is de renovatie eind 2026 klaar.