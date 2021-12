Johnson: Britten kunnen doorgaan met hun plannen voor Kerstmis

De Britten kunnen gewoon doorgaan met hun plannen voor Kerstmis, zei Johnson dinsdag na tal van speculaties dat het Verenigd Koninkrijk mogelijk in lockdown zou gaan. Hij maande wel tot voorzichtigheid.

‘We denken niet dat er voldoende bewijs is om vóór Kerstmis hardere maatregelen te treffen’, zei Johnson op een via sociale media verspreide video. ‘We houden de situatie rond omikron scherp in de gaten en als die verslechtert, zullen we actie ondernemen als dat nodig is.’

Hij wilde hardere ingrepen ná Kerstmis niet uitsluiten. Johnson wees echter op de onzekerheden rondom de ernst van de nieuwe coronavariant en de gevolgen voor de gezondheidszorg; redenen waarom hij nu nog niet wil ingrijpen.

Ook minister Rishi Sunak (Financiën) verlangt meer gegevens over de mogelijke gevolgen alvorens een besluit te nemen dat volgens hem de economie opnieuw schade toebrengt. Sunak zegde wel 1 miljard pond (1,17 miljard euro) toe aan sectoren die nu reeds gedeeltelijk getroffen zijn, zoals toerisme, horeca en culturele instellingen.