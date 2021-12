Sms verstuurd naar 75-plussers over vervroegen boosterafspraak

De GGD heeft dinsdag een sms verstuurd aan 75-plussers die een afspraak voor een boosterprik ingepland hadden staan voor na 9 januari. In de sms staan instructies voor het naar voren halen van die afspraak. Dat laat een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten.

In een eerdere fase van de boosterprikcampagne konden mensen pas een boosterprik krijgen zes maanden na de laatste vaccinatie of coronabesmetting. Die termijn werd verkort naar drie maanden, maar een groep 60-plussers had al een afspraak ingepland voor op de langere termijn. De GGD wil graag zoveel mogelijk 60-plussers sneller inenten, vanwege de oprukkende omikronvariant van het coronavirus.

GGD GHOR liet dit weekend weten dat alle 60-plussers die hun prik in januari gepland hadden daarom een sms zouden krijgen om die afspraak te vervroegen. Het gaat om ongeveer 320.000 mensen. Waarom nu alleen mensen een sms krijgen die hun afspraak gepland hadden voor na 9 januari, kan een woordvoerder van de organisatie niet direct zeggen.

De rest van de 60-plussers worden komende tijd ‘in fases’ uitgenodigd voor het vervroegen van hun boosterprikafspraak.