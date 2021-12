Trump houdt persconferentie een jaar na bestorming Capitool

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump houdt op 6 januari een persconferentie omdat het dan een jaar geleden is dat Trump-aanhangers het parlementsgebouw, het Capitool, in Washington bestormden. In de bekendmaking van de bijeenkomst noemt Trump de parlementscommissie die onderzoek doet naar de ongekende aanval ‘extreem bevooroordeeld’.

Volgens de verliezer van de verkiezingen vorig jaar kan de commissie beter ‘de frauduleuze presidentsverkiezingen van 2020’ onder de loep nemen. Trump herhaalt in de mededeling, opnieuw zonder bewijs te leveren, dat hij is bestolen van de overwinning. De miljardair geeft de persconferentie in zijn buitenverblijf in Florida.

Trump, een Republikein, verloor op 3 november vorig jaar met ruim 7 miljoen stemmen verschil van zijn Democratische uitdager Joe Biden. Soms zinspeelt hij erop dat hij in 2024 opnieuw een gooi zou kunnen doen naar het presidentschap.

Vechten

Op 6 januari bestormden duizenden aanhangers van Trump de zetel van het Amerikaanse parlement in een poging te verhinderen dat de overwinning van Biden werd bekrachtigd. Kort daarvoor had de ex-president hen opgeroepen te vechten ‘als hel’. Vijf mensen kwamen om het leven.

Trump probeert ondertussen met alle middelen te verhinderen dat de parlementscommissie de hand legt op documenten die hem in problemen zouden kunnen brengen.