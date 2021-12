De Jonge: booster vanaf februari nodig om groen vinkje te houden

Wie vanaf februari een coronatoegangsbewijs wil aanmaken voor gebruik in Nederland, zal waarschijnlijk ook een boosterprik moeten nemen. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge zegt van plan te zijn de nieuwe Europese regels voor het internationale bewijs over te nemen, en die ook tegelijk in te laten gaan. Hij zei ook de regels voor herstelbewijzen en vaccinatiebewijzen voor jongeren tot 18 jaar aan te willen passen.