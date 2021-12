Kabinet gaat niet-essentiële winkels op Schiphol toch sluiten

Het kabinet wil de niet-essentiële winkels achter de douane op Schiphol sluiten. Dit weekend werden dit soort winkels in de rest van het land gesloten, maar voor de luchthaven gold een uitzondering, tot verbazing van het parlement. ‘Mijn neiging zou zijn om die suggestie van de Kamer over te nemen’, zei demissionair premier Mark Rutte.

Rutte zei aanvankelijk de regels op de luchthaven gelijk te willen houden met de regels in andere landen. Bovendien lopen reizigers achter de douane (aan de ‘airside’) toch al door elkaar. De premier veranderde van mening omdat hem was opgevallen dat men het in de Kamer ‘een beetje ingewikkeld’ vindt dat op het vliegveld andere regels gelden dan in de winkelstraat. Door de winkels toch te sluiten, lopen minder mensen door elkaar en is op het vliegveld minder personeel nodig, zei Rutte.

Om de winkels te sluiten, moet een spoedregeling opgesteld worden. Dat wil het kabinet komende week doen.