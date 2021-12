Europese consumenten hebben opnieuw minder vertrouwen in economie

Het vertrouwen dat Europese consumenten hebben in de economie is opnieuw gedaald. Zowel in de eurozone als de gehele Europese Unie verloren huishoudens het vertrouwen door de heropleving van het coronavirus en nieuwe maatregelen in veel landen, meldt de Europese Commissie. Ook de gestegen prijzen van veel zaken drukken het vertrouwen omlaag.

In de eurozone ging de graadmeter met 1,5 punten omlaag naar min 8,3. In de EU was er een daling van 1,4 punten naar min 9,6. In beide gevallen betekent dit dat het consumentenvertrouwen het langjarige gemiddelde van iets onder de min 10 benadert. Ook ligt het vertrouwen weer duidelijk onder het niveau van voor de coronapandemie. De afgelopen vijftien jaar is het consumentenvertrouwen niet in de positieve cijfers geweest.

Eerder dinsdag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat het Nederlands consumentenvertrouwen ook verder daalde.