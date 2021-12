Rutte: advies ministeries over prikplicht is echt alleen advies

Het advies van de drie 'economische' ministeries (de Trojka genoemd) om de voor- en nadelen van onder meer een vaccinatieplicht duidelijk te maken, is ook echt een advies. Dat benadrukt demissionair premier Mark Rutte. "Uiteindelijk moet er politiek over worden besloten. Op dit moment is er geen voornemen tot vaccinatieplicht." Maar zoiets kan je ook "nooit 100 procent uitsluiten", vindt Rutte.

De ministeries van Financiën, Economische Zaken, en Sociale Zaken hebben een "sociaal-maatschappelijke en economische reflectie" gegeven. Daarin adviseren de ambtenaren onder meer "scherpere keuzes in het vaccinatiebeleid" te nemen. Daar hoort bij dat het kabinet "op korte termijn" voor- en nadelen op een rij zet "van varianten van" een vaccinatie- en boosterplicht en maatregelen om het prikken aantrekkelijker te maken ('boosterprikkels'). De schade is "gigantisch" wanneer het land weer op slot moet en "een lockdown impliceert ook vergaande beperking van vrijheden".

"Dat is een advies, ambtelijk, van de drie Trojka-ministeries", benadrukt Rutte. Het voornemen om tot een verplichting over te gaan "is er absoluut niet", benadrukt hij. Het is nog onduidelijk of het kabinet überhaupt binnenkort komt met varianten van het aantrekkelijker maken of het verplichten van vaccinaties. Het kabinet komt in januari met "een strategisch plan" over het omgaan met het coronavirus, maar die afweging is daarin "nog niet voorzien".