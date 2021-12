Voor het eerst sinds november minder dan 10.000 coronagevallen

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 9450 positieve coronatests geregistreerd. Voor het eerst sinds 3 november zijn er minder dan 10.000 nieuwe coronagevallen gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM kreeg 31 meldingen van sterfgevallen. In de afgelopen week noteerde het instituut het overlijden van 322 coronapatiënten, gemiddeld 46 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 27 november, bijna vier weken geleden.