Ongeveer een vijfde aanmeldingen GGD-reservisten inzetbaar

Drie GGD’en hebben bekeken hoeveel van de mensen die zich hadden aangemeld daadwerkelijk geschikt zijn om mee te helpen. Dat bleken er ongeveer honderd per regio te zijn. Er zijn in totaal 25 regionale GGD-afdelingen in Nederland. Per regio kan het wel sterk verschillen hoeveel mensen inzetbaar zijn.

Of mensen die zich hebben aangemeld ook daadwerkelijk kunnen helpen bij de boosterprikcampagne is volgens een woordvoerster van GGD GHOR afhankelijk van ‘een match tussen beschikbaarheid en behoefte.’ Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat mensen maar een paar uur per week beschikbaar zijn om te helpen, of alleen onregelmatig. Op de website staat aangegeven dat wie zich aanmeldt, voor meeste regio’s minimaal 16 uur per week beschikbaar moet zijn. Wel staat erbij: ‘Natuurlijk mag je je wel aanmelden op het platform als je minder uur per week beschikbaar bent.’

Geen VOG

Een andere reden waarom slechts een deel van de aanmeldingen bruikbaar is, kan volgens de woordvoerster zijn dat veel mensen geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben of willen aanvragen. Iedereen die bij de GGD werkt - of dat is om te prikken of voor bijvoorbeeld het werk op de communicatie-afdeling - heeft zo’n verklaring nodig.

Daarnaast laat ze weten: ‘Er is ook een groep mensen die zich hebben aangemeld met andere motieven dan een daadwerkelijke wens om ingezet te worden. Zo zijn er reacties van mensen die zelf een boostervaccinatie willen in ruil voor werk, of van mensen die de site gebruiken om hun mening over de coronabestrijding te delen.’

Omnikvariant

In de strijd tegen de oprukkende omikronvariant van het coronavirus moeten alle volwassen Nederlanders voor het einde van januari een boosterprik hebben gekregen. Een deel van de mensen kan zo’n extra vaccinatie nog niet krijgen omdat ze korter dan drie maanden geleden hun eerdere prik kregen of een coronabesmetting doormaakten. Bij een opkomst van 100 procent moeten komende weken nog bijna 9,2 miljoen mensen een boosterprik krijgen.

Eerder gaven de GGD’en aan ongeveer 9000 extra mensen nodig te hebben om dat voor elkaar te krijgen. Op dit moment is er vooral behoefte aan mensen voor de administratieve functies, aldus de woordvoerster. ‘Hoeveel exact is op landelijk niveau moeilijk aan te geven omdat het maatwerk in de regio ligt.’