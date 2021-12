Werkgeversorganisaties: ondernemer zelf nog niet gecompenseerd

Vooralsnog zijn de steunmaatregelen gericht op het compenseren van personeelskosten en tegemoetkomingen in vaste lasten. Maar voor het inkomen dat de ondernemer zelf misloopt, is nog geen regeling. Dat is voor MKB-Nederland en VNO-NCW een bijzonder punt van aandacht in vervolggesprekken met de beleidsmakers.

De organisaties drongen eerder bij het kabinet aan op verruiming van de steunpakketten. Daar heeft het kabinet in de ogen van de organisaties snel mee doorgepakt. Zo zijn de drempels verlaagd voor de loonsteun via de NOW alsook de vastelastencompensatie via de TVL. Maar er is volgens de organisaties meer nodig.