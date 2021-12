Personeel gedupeerde winkels kan veelal aan het werk blijven

Personeel van winkels die door het kabinet als niet-essentieel zijn bestempeld en om die reden dicht zijn, kan vooralsnog gewoon aan het werk blijven. Een rondgang onder verschillende bedrijven leert dat de werknemers onder andere nodig zijn voor het klaarzetten van bestellingen die dan door klanten opgehaald kunnen worden. Wel is de inzet van oproepkrachten in deze tijd minder dan in normale tijden.

Bij discountketen Action zijn de circa 19.000 werknemers gewoon nodig, aldus een zegsman van de keten. De werkzaamheden behelzen vooral de voorbereidingen die getroffen moeten worden voor het bestellen en ophalen dat ondanks de lockdown wel mogelijk is. Waar het kan zullen medewerkers ook nog in de winkels ingezet worden om deze voor te bereiden op heropening. Afgelopen weekend opende het 400e en 401e filiaal van Action nog de deuren.

Ook personeel van IKEA wordt niet naar huis gestuurd. Volgens de meubelketen zijn medewerkers hard nodig voor het klaarzetten van bestellingen. Verder is er personeel dat op afstand klanten helpt bij het ontwerp van een keuken of een slaapkamerkast. IKEA is ‘heel hard aan het duimen’ dat de winkelsluiting niet langer duurt dan tot half januari. De woonwinkelketen telt in Nederland zo’n 6000 medewerkers.

Ophalen

Bij elektronicaketen MediaMarkt, goed voor zo’n 3000 voltijdbanen, kunnen onlinebestellingen na een half uur worden opgehaald. Daarmee heeft de keten naar eigen zeggen een dienst die ‘duidelijk aan de vraag van de consument voldoet’. Het afhalen van vooraf bestelde producten wordt volgens een woordvoerder ook steeds populairder. Ook helpt personeel bij het bezorgen van producten. Medewerkers van MediaMarkt-vestigingen nabij Etten-Leur zijn ook gevraagd bij te springen op het distributiecentrum daar. MediaMarkt kan door de lockdown nu geen extra werk bieden aan oproepkrachten als scholieren en studenten.

Klusketen Praxis geeft ook aan het personeel nodig te hebben om winkels in te richten voor ‘click & collect’ en het klaarzetten van bestellingen. Ook in de winkels zelf is volgens de keten nog voldoende werk te doen. Praxis telt ongeveer 4300 medewerkers.