Zeer krappe arbeidsmarkt in steeds meer regio’s

Werkgevers in steeds meer regio’s hebben grote moeite om nieuw personeel te vinden. Volgens uitkeringsinstantie UWV is de arbeidsmarkt ‘zeer krap’ in twaalf van de 35 regio’s waarin het Nederland opdeelt. Eind juni was dat in nog maar twee regio’s het geval.

Het UWV noemt een arbeidsmarkt krap als er meer vacatures dan werkzoekenden zijn en zeer krap als er veel meer vacatures zijn dan mensen op zoek naar een baan. Die nijpende situatie doet zich verspreid over heel Nederland voor. De uitkeringsinstantie bestempelt de arbeidsmarkt als zeer krap in onder andere Groot-Amsterdam, Zuidoost-Brabant, Zeeland en de regio Zwolle en Noordoost Veluwe

In Nederland heeft de krapte op de arbeidsmarkt een nieuwe hoogtepunt bereikt, alhoewel op nationaal niveau nog niet om een zeer krappe situatie gaat. Eerder berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek al dat er in het derde kwartaal per honderd werklozen 126 vacatures open stonden.

De schaarste aan arbeidskrachten doet zich op alle opleidingsniveaus voelen. Zo is er een groot gebrek aan hulparbeiders in de bouw en huishoudelijk medewerkers in de zorg, waarvoor weinig eisen worden gesteld aan wie wil instromen. Op middelbaar niveau hebben werkzoekenden grote kans als ze een baan zoeken in de installatiebranche, als vrachtwagenchauffeur of als kok. Bij hoger opgeleiden zijn docenten in talen of exacte vakken en gespecialiseerde verpleegkundigen schaars.

Installatiebedrijven waarschuwden onlangs al voor de gevolgen van de schaarste aan personeel. Mensen moeten rekening houden met weken tot zelfs maanden wachttijd als ze een klus hebben voor elektriciens, verwarmingsbedrijven of loodgieters, zei branchevereniging Techniek Nederland.