Duits gezondheidsinstituut adviseert maximale beperking contacten

Het Duitse gezondheidsinstituut RKI schrijft in een nieuw advies dat mensen hun contacten ‘maximaal’ moeten beperken en alleen op pad moeten gaan als dat noodzakelijk is. Deze maatregelen moeten volgens de Duitse evenknie van het RIVM direct worden genomen vanwege de omikronvariant van het coronavirus en niet eerder dan half januari worden opgeheven.

Ook adviseert het instituut het tempo van de vaccinatiecampagne te versnellen en goed te communiceren, zodat de maatregelen worden begrepen. De beschikbaarheid van voldoende gratis testen wordt ook in het advies genoemd.

Het advies komt voorafgaand aan een overleg van bondskanselier Olaf Scholz met de deelstaatpremiers over de huidige coronasituatie. De door het RKI genoemde maatregelen zijn strenger dan de nieuwe maatregelen die van de leiders worden verwacht. Een landelijke lockdown lijkt niet op tafel te liggen.

Het RKI meldt dat omikron mogelijk al in januari dominant kan zijn in Duitsland. ‘Onder de huidige omstandigheden verdubbelt het aantal gevallen in ongeveer drie dagen’. Dat de variant zich sneller verspreidt dan de huidige dominante varianten, blijkt in andere landen waar omikron wijdverspreid is. Meerdere landen zijn vanwege omikron overgegaan tot extra maatregelen.