Horeca: uitbreiding steun positief, maar nog lang niet voldoende

Horecaondernemers zijn in doorsnee blij met de extra steunmaatregelen van het kabinet om ze door de nieuwe lockdown te loodsen. Maar de verruiming van de loonsubsidie voor personeel (NOW) en de soepelere voorwaarden met de tegemoetkoming in vaste lasten (TVL) is volgens de sector lang niet genoeg om ondernemers echt uit de brand te helpen.