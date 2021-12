Vertrek uit Franse consumentenmarkt kost honderden banen bij ING

ING trekt zich terug uit de Franse consumentenmarkt. Volgens de bank ziet het er namelijk niet naar uit dat het financiële concern in het land binnen een redelijk tijdsbestek nog kan uitgroeien tot een wat grotere speler. Daarom vindt het ING het beter om afstand de doen van de activiteiten. Daardoor verliezen circa 460 medewerkers in Frankrijk hun baan.

ING is sinds 2000 als onlinebank actief op de Franse consumentenmarkt en heeft er ongeveer 1 miljoen klanten met betaalrekeningen, hypotheken, consumentenleningen en beleggingsproducten. Bij ING Frankrijk werken in totaal zo’n 700 medewerkers. Maar slechts twee derde daarvan houdt zich bezig met de consumententak. ING blijft met zijn zakelijke activiteiten, het verlenen van diensten aan onder meer grotere bedrijven, wel actief in Frankrijk.

Hoe het vertrek van de Franse consumentenmarkt precies wordt geregeld, is nog niet duidelijk. De bank praat nog met partijen die mogelijk onderdelen van de consumentenbank in Frankrijk kunnen overnemen. Voor het personeel waarvan afscheid wordt genomen, heeft ING een sociaal plan afgesproken met Franse vakbonden.

Eerder dit jaar besloot ING al om de Tsjechische en Oostenrijkse consumentenmarkt vaarwel te zeggen. De laatste tijd worden bij meerdere financiële partijen spaaractiviteiten opgeheven in verband met het ongunstige renteklimaat voor de banken. Zo werd bekend dat verzekeraar Aegon gaat niet verder gaat met zijn activiteiten op het gebied van sparen. Rabobank besloot te stoppen met zijn onlinespaarbank in België en Duitsland en ABN AMRO kondigde vorig jaar al aan de stekker te trekken uit onlinedochter Moneyou.