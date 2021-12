VS bereiden zich voor op vele besmettingen met omikronvariant

De Verenigde Staten bereiden zich vanwege de omikronvariant van het coronavirus voor op vele nieuwe besmettingen en ongevaccineerden die naar verwachting in het ziekenhuis zullen belanden. De test-, vaccinatie- en ziekenhuiscapaciteit wordt uitgebreid, zo meldt het Witte Huis voorafgaand aan de toespraak van president Joe Biden over het coronabeleid.

Van alle nieuwe besmettingen gaat het in bijna driekwart van de gevallen om omikron. Verregaande maatregelen zoals lockdowns liggen vooralsnog niet op tafel. Biden zal naar verwachting geen beperkingen voor het dagelijks leven aankondigen. Omikron moet volgens het Witte Huis serieus worden genomen, maar de variant is geen reden voor paniek.

Duizend artsen, verpleegkundigen en medisch legerpersoneel worden gemobiliseerd zodat zij indien nodig in januari en februari in het land kunnen worden ingezet. Ook worden medische apparaten en beschermingsmiddelen klaargemaakt, zodat die snel kunnen worden geleverd aan ziekenhuizen. Ziekenhuizen krijgen daarnaast hulp bij het opschalen van de capaciteit.

Nieuwe testlocaties

Er zal op meer plekken worden gevaccineerd. Ongeveer 73 procent van de bevolking is al volledig ingeënt en dagelijks worden circa 1 miljoen boosterprikken gezet. Er komen ook nieuwe testlocaties, zodat meer mensen getest kunnen worden op het coronavirus. Ook worden 500 miljoen sneltests voor thuisgebruik gekocht. Die kunnen Amerikanen vanaf januari gratis bestellen.

De VS zullen daarnaast vanwege de omikronvariant nog eens 580 miljoen dollar (514 miljoen euro) aan internationale organisaties geven voor de strijd tegen corona, zo meldt buitenlandminister Antony Blinken. De snelle verspreiding van omikron bevestigt volgens Blinken dat meer moet worden gedaan om de pandemie te beëindigen en dat ‘niemand van ons veilig is totdat we allemaal veilig zijn’.