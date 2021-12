OM: MH17 ‘onmiskenbaar’ neergehaald door Buk-raket

Vlucht MH17 is op 17 juli 2014 ‘onmiskenbaar’ door een Buk-raket neergehaald boven Oost-Oekraïne. Het Openbaar Ministerie was daar al van overtuigd en zette dinsdag tijdens de tweede dag van het requisitoir in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol gedetailleerd uiteen hoe het tot die conclusie is gekomen.