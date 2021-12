VVD wil betere economische steun voor schrijnende gevallen

Het kabinet moet ruimhartig steun geven en meer oog hebben voor startende ondernemers en ‘schrijnende gevallen die overal net buiten vallen’, vindt de VVD. ‘Het kan niet zo zijn dat ondernemers elke keer kind van de rekening zijn en dat we niet royaal ondersteunen’, zegt Kamerlid Aukje de Vries van de grootste partij tijdens het coronadebat.

Het eerder aangekondigde steunpakket was ‘mooi, maar niet genoeg’, bleek uit verhalen van ondernemers in de media. Dat de regelingen worden verruimd, zoals het kabinet dinsdag aankondigde, is volgens De Vries ‘een verbetering’, maar dat lost nog niet alles op.

‘Ondernemers zetten hun pensioen in en hebben zelf vaak geen inkomen’, zegt De Vries.

Boostercampagne

Ze wil niet zoals Kees van der Staaij (SGP) voorstelt winkelen op afspraak mogelijk maken. ‘Daar zie ik geen ruimte voor’, aldus De Vries. Volgens haar is de onzekerheid daarvoor nog te groot. ‘De plaatjes zien er niet goed uit’ als het gaat om ziekenhuisopnames en ic-bezetting.

Het VVD-Kamerlid is ook kritisch op een aantal zaken die nog niet lopen in de boostercampagne. ‘Het tempo moet worden verhoogd’, aldus de liberale politica. ‘Waarom stoppen we niet met de 15 minuten wachttijd? Waarom al die administratieve rompslomp?’ vraagt ze zich af.

Wachttijd

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert ook om te onderzoeken of het kwartiertje wachttijd na de boosterprik kan verdwijnen. Op de persconferentie zaterdag, waar de lockdown werd aangekondigd, zei zorgminister Hugo de Jonge nog niks te voelen voor afschaffen van de wachttijd.

De VVD krijgt volgens De Vries ook nog ‘te veel signalen’ van mensen die geen afspraak kunnen maken, of willen helpen met het prikken maar ‘niet aan de bak komen’. Huisartsen bijvoorbeeld, of mensen die bij de GGD werken maar ‘door gedoe rondom tijdelijke en vaste contracten niet verder kunnen. Los dat op, is mijn oproep.’