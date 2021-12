Coronareispas vergt vanaf 1 februari booster binnen 9 maanden

Op een vaccinatie moet na een halfjaar in principe een booster volgen, stelde de Europese Commissie eerder voor. De EU-lidstaten krijgen daarbovenop drie maanden respijt om iedereen een herhalingsprik te kunnen geven. De nieuwe regels voor het digitaal coronacertificaat (dcc) gaan ook niet in op 10 januari, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar op 1 februari. Laat gestarte landen als Nederland hebben zo wat meer tijd voor de boostercampagne.

Nu de entree van de omikronvariant de zorgen over de oplevende epidemie nog vergroot, hebben meerdere EU-landen hun reisregels aangescherpt. Nederland hoopt dat zij die weer durven te laten vieren als straks reizigers voor het behouden van hun coronacertificaat een oppepprik moeten halen.