Nieuwe prijspiek voor gas en stroom

De Europese gas- en stroomprijzen zijn dinsdag tot nieuwe recordniveaus gestegen. Dat niet eerder zoveel geld moest worden betaald voor energie heeft enerzijds te maken met de gestopte leveringen via de Yamal-pijpleiding, waar doorgaans gas vanuit Rusland naar Duitsland wordt vervoerd. Verder piekte de stroomprijs na de beslissing van Frankrijk om een viertal kernreactoren uit te zetten voor extra onderhoud. Frankrijk is daarvoor afhankelijk van de invoer van elektriciteit, waar het normaal gesproken een exporteur van energie is.