Voormalige klanten van DSB Bank kunnen nog wat extra geld krijgen

Honderdduizenden voormalige klanten van de in 2009 omgevallen DSB Bank kunnen komend jaar nog wat extra geld tegemoetzien. Voor een groot deel van de mensen gaat het waarschijnlijk om minder dan 10 euro, maar het kan bij anderen ook om hogere bedragen gaan.

Dit hebben de curatoren laten weten bij de presentatie van het laatste openbare faillissementsverslag van de vroegere bank van ondernemer Dirk Scheringa. Bij de afwikkeling van het bankroet zijn in principe alle schuldeisers vergoed. Maar daarbij is de rente over gelden na het faillissement van dik twaalf jaar terug niet meegenomen.

Volgens de curatoren bedragen de rentevorderingen nog zo’n 785 miljoen euro. Het gaat niet lukken om dat geld allemaal uit te keren aan de ruim 280.000 schuldeisers die het betreft. Er is namelijk nog maar circa 650 miljoen euro over.

Het is nu aan een zogeheten vereffenaar om het resterende saldo op een eerlijke manier te verdelen. Dit zal nog een flink karwei zijn, want de voormalige klanten zullen zich wel zelf moeten melden. En het gaat daarbij ook om klanten die al kort na de val van DSB hun spaarsaldo teruggestort kregen en waarmee dus al jaren geen contact meer is. Komend jaar zullen onder meer advertenties ingezet worden om nog zo veel mogelijk mensen te bereiken.

Het overgrote deel van de circa 650 miljoen euro komt waarschijnlijk toe aan andere banken. Vanwege het in Nederland geldende depositogarantiestelsel moesten zij na het faillissement van DSB helpen om gedupeerde spaarders met tegoeden tot 100.000 euro snel te compenseren. Zo werden de andere banken de grootste schuldeisers bij de afwikkeling van het bankroet.