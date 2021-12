VN-waarnemers niet toegelaten tot Pools-Belarussische grens

Waarnemers van de Verenigde Naties zijn niet toegelaten tot het gebied rond de grens tussen Polen en Belarus. Beide landen gaven de waarnemers geen toestemming om de situatie van migranten in het gebied zelf te bekijken.

In een verklaring van de mensenrechtenorganisatie van de VN staat dat de waarnemers wel werden ontvangen door politici en bestuurders en dat er met 31 mensen werd gesproken die de grens zijn overgestoken. Uit die gesprekken kwam naar voren dat de migranten aan beide kanten van de grens in slechte omstandigheden zitten. Vaak zonder eten, drinken of sanitaire voorzieningen.

Belarus begon dit jaar met het ophalen van migranten uit onder meer Irak, Syrië en Afghanistan om die vervolgens de grens met EU-landen over te sturen. Dit doet het land als vergelding voor sancties die werden ingevoerd na het hardhandig neerslaan van protesten.

Veel migranten zeiden dat ze in Belarus waren mishandeld en bedreigd door de veiligheidsdiensten. Daarna werden ze door die diensten naar het grensgebied gebracht en werd aangewezen waar ze de grens over konden. De Belarussen voorkwamen dat mensen dat gebied wilden verlaten om terug te keren naar Minsk, aldus de migranten.

Het VN-team heeft ook meerdere verhalen gehoord van mensen die vanuit Polen direct werden teruggestuurd naar Belarus. De mensen die niet worden teruggestuurd, worden vastgezet. De VN roept beide landen op om hiermee te stoppen en om humanitaire organisaties en journalisten toe te laten tot het grensgebied.