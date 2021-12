Ook in hoger beroep moet Deliveroo zich aan cao houden

Bezorgers hebben door de uitspraak recht op een vast uurloon, toeslagen en vakantiegeld, zegt vakbondFNV in een reactie. Daarnaast moeten ze loon doorbetaald krijgen tijdens wachttijd. De bond sleepte Deliveroo voor de rechter om de cao-kwestie en kreeg in 2019 al gelijk van een lagere rechtbank. De rechtbank oordeelde bovendien dat Deliveroo de cao met terugwerkende kracht moest toepassen.

Deliveroo verweerde zich tegen dat oordeel door te benadrukken dat het bedrijf voornamelijk actief is met het exploiteren van een digitaal platform. Het vervoeren van maaltijden zou slechts bijzaak zijn. Maar het hof vond dat argument niet overtuigend, omdat Deliveroo een aanzienlijk deel van zijn omzet met het vervoeren van maaltijden genereert.

Schijnzelfstandigheid

FNV heeft rechtszaken lopen tegen meerdere bedrijven uit de zogeheten platformeconomie, waarbij werkenden vaak als zzp’ers klussen verrichten via internetbedrijven. De vakbond vindt dat er vaak sprake is van schijnzelfstandigheid van verkapte werknemers, die zo goedkoop kunnen worden ingezet.

De uitspraak in het hoger beroep ziet FNV als belangrijke winst. ‘‘Deze uitspraak is wederom goed nieuws voor de maaltijdbezorgers’, zegt vakbondsbestuurder voor transport en logistiek Willem Dijkhuizen. ‘ Doordat ze nu onder deze cao vallen, worden hun arbeidsvoorwaarden in een keer goed geregeld en hebben ze zekerheid over hun inkomen.’

Deliveroo was niet direct bereikbaar voor een reactie.