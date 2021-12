RIVM: miljoen 60-plussers moet afspraak boosterprik nog maken

Hoeveel mensen van deze groep al daadwerkelijk een prik kan halen, is overigens niet helemaal duidelijk. Iets meer dan een miljoen van alle volwassenen kan nog even geen boosterprik halen, omdat ze drie maanden moeten wachten na een eerdere vaccinatie of een besmetting. 500.000 van hen zijn te recent nog geprikt. 600.000 zijn sinds half oktober besmet geraakt met het virus, of zullen dat naar verwachting nog worden in de komende maand.

‘En daarnaast zijn er zo’n 320.000 60-plussers die een afspraak hebben staan voor in januari’, aldus Van Blankers tijdens een briefing waarin ze Kamerleden vertelt over de vaccinatiecampagne. ‘Dat vinden we te laat.’ De GGD gaat proberen deze afspraken zoveel mogelijk ‘naar voren te halen’. Mensen krijgen dan een SMS-bericht met de vraag of ze niet eerder hun prik willen halen.

Van de 4,3 miljoen 60-plussers in Nederland, hebben ongeveer 1,4 miljoen een ‘oppepprik’ gehad. Zo’n 1,7 miljoen mensen hebben een afspraak voor de booster in hun agenda staan.