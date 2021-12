Dodental in Maleisië loopt op na ergste overstromingen in jaren

Het dodental in Maleisië na de ergste overstromingen in jaren, veroorzaakt door de stortregens van afgelopen weekend, is opgelopen. Er zijn zeker veertien doden gevallen en ruim 70.000 Maleisiërs hebben vanwege het natuurgeweld hun huis noodgedwongen verlaten.

Maleisië had in ongeveer 24 uur te maken met een hoeveelheid regen die normaal in een gemiddelde maand valt. Inmiddels is het gestopt met regenen en trekt het water in overstroomde gebieden weg. De rijkste en dichtstbevolkte staat Selangor, die om de hoofdstad Kuala Lumpur ligt, is een van de zwaarst getroffen gebieden.

Duizenden hulpverleners en defensiemedewerkers zijn gemobiliseerd, maar volgens critici is de hulp van de overheid te langzaam. Vrijwilligers helpen om getroffenen van voedsel te voorzien en dragen ook bij aan het reddingswerk. Meerdere mensen worden nog vermist. Er wordt gevreesd voor een verdere stijging van het dodental.

Premier Ismail Sabri Yaakob heeft toegegeven dat er tekortkomingen zijn in de hulpverlening en heeft verbetering beloofd. Hij heeft gezegd dat er aandacht zal zijn voor het welzijn van de getroffenen en dat herstel van de beschadigde infrastructuur een prioriteit is, zodat de mensen in opvangcentra snel weer terug naar huis kunnen.