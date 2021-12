Catalonië kondigt strengere coronaregels aan

Nachtclubs, kroegen en cafés moeten dicht, er komt een avondklok van 01.00 uur tot 06.00 uur en de maximale bezetting in restaurants wordt flink verminderd. Ook mogen mensen thuis minder gasten ontvangen. De regels gelden voor een duur van vijftien dagen.

De Spaanse premier Pedro Sánchez houdt woensdag een noodoverleg over de coronasituatie in het land met de leiders van de Spaanse regio’s. De regio’s bepalen voor een groot deel zelf het coronabeleid. Het overleg gaat over mogelijk strengere maatregelen, zoals in Catalonië, en over het gelijktrekken van alle regels.

Spanje kent op dit moment geen streng coronabeleid in vergelijking met landen als Oostenrijk en Nederland. Ruim 90 procent van de volwassenen is ingeënt tegen het coronavirus en ook de boosterprikken worden snel gezet, zeker 70 procent van de 60-plussers heeft al een extra inenting gekregen. Volgens Sánchez is de goede vaccinatiecampagne de reden dat er veel minder ziekenhuisopnames zijn dan een jaar geleden.