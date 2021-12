Chipbedrijven ASMI en ASML in kopgroep groene AEX

De chipbedrijven ASMI en ASML stonden dinsdag in de kopgroep van de AEX-index, die een stevig herstel liet zien. Beter dan verwachte resultaten van het Amerikaanse chipbedrijf Micron Technology zorgden voor flinke koerswinsten in de chipsector. Ook de andere Europese aandelenmarkten veerden op na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers schoven daarbij de zorgen over de snelle opmars van de omikronvariant even aan de kant.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent hoger op 770,53 punten. De MidKap steeg ook 1 procent, tot 1028,81 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs wonnen tot 1 procent. De DAX in Frankfurt klom 0,9 procent ondanks een daling van het Duitse consumentenvertrouwen voor januari. Uit cijfers van statistiekbureau CBS bleek ook dat het vertrouwen van Nederlandse consumenten deze maand verder is verslechterd.

ASMI en ASML wonnen tot 3 procent. Staalconcern ArcelorMittal profiteerde van de sterke stijging van de prijzen voor ijzererts en dikte ruim 3 procent aan. Zorgtechnologiebedrijf Philips voerde de schaarse dalers aan in de AEX, met een min van 1,1 procent.

TomTom

In de MidKap stonden laadpalenfabrikant Alfen en kunstmestproducent OCI bovenaan met plussen van dik 2 procent. Postbedrijf PostNL en koffieconcern JDE Peet’s, de eigenaar van Douwe Egberts, waren de enige dalers, met verliezen tot 0,4 procent.

TomTom werd 6,5 procent meer waard bij de kleinere bedrijven. De navigatiespecialist tekende een meerjarig contract met Volkswagen voor de ontwikkeling van een nieuw navigatieproduct voor de voertuigen van het Duitse autoconcern. TomTom en Volkswagen werken daarbij samen met techbedrijf Cariad. Financiële detail werden niet gegeven.

Adidas

In Frankfurt won het Duitse sportmerk Adidas dik 1 procent na resultaten van concurrent Nike. De Amerikaanse sportartikelenfabrikant boekte afgelopen kwartaal meer winst. Het bedrijf houdt wel last van verstoringen in de leveringsketen. Doordat bepaalde fabrieken in Vietnam wegens lokale uitbraken van corona tijdelijk moesten sluiten, werd er afgelopen kwartaal minder omzet behaald in onder meer China en andere delen van Azië.

De euro was 1,1290 dollar waard, tegen 1,1292 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na de forse daling op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 69,15 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 71,83 dollar per vat.