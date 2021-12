Bol.com koopt fietskoeriersdienst om sneller te verduurzamen

Webwinkel bol.com wordt meerderheidsaandeelhouder en daarmee feitelijk eigenaar van Cycloon, een bedrijf met honderden fietskoeriers in dienst. Het internetbedrijf, dat in 2025 klimaatneutraal pakketten wil bezorgen, hoopt door de overname sneller te verduurzamen. Cycloon zal onder zijn nieuwe eigenaar sneller kunnen groeien, zo verwachten beide bedrijven.

Onlinewinkelen groeit razendsnel, waarbij de lockdowns tijdens de pandemie voor een extra snelle verschuiving naar de webshop hebben gezorgd. Dat levert ook problemen op. Zo moet de bezorgcapaciteit meegroeien, wordt het drukker op de weg en stoten nog veel bestelbusjes broeikasgassen uit. Bol.com wil na de overname van Cycloon meer pakketten per fiets bezorgen om die problemen het hoofd te bieden.

Cycloon werkt met zo’n achthonderd fietskoeriers die verspreid over Nederland pakketten bezorgen. Ook werken bij het twintig jaar geleden opgerichte bedrijf zeshonderd postbezorgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook na de overname door bol.com wil Cycloon zich blijven inzetten voor de ‘sociale cultuur’ bij het bedrijf. Marieke Snoek, algemeen directeur van Cycloon, denkt dankzij het webwinkelbedrijf vooral op grotere schaal te kunnen werken.

Het is niet direct bekend hoeveel bol.com heeft geïnvesteerd in Cycloon. Na de overname blijven bestaande aandeelhouders betrokken bij het bedrijf. De deal, die nog moet worden goedgekeurd door toezichthouders, is naar verwachting in de eerste helft van 2022 rond.

Bol.com is lang niet het eerste bedrijf in de e-commercesector dat met fietskoeriers werkt. Concurrent Coolblue heeft al veel personeel op eigen bakfietsen rondrijden. Ook pakketbezorgers PostNL en DHL rijden soms op bakfietsen.

Bol.com is een dochteronderneming van supermarktconcern Ahold Delhaize, dat ook Albert Heijn bezit. Onlangs maakte het bedrijf bekend de webwinkel naar de beurs te brengen.