Japanners krijgen bij McDonald’s tijdelijk kleine portie friet

De Japanse filialen van McDonald’s bieden vanaf vrijdag alleen nog kleine porties friet aan. Dit vanwege een tekort aan de patatjes. Overstromingen in een haven in het Canadese Vancouver, waar doorgaans veel frieten met eindbestemming Japan worden ingeladen, in combinatie met de leveringsproblemen als gevolg van de coronapandemie zorgen voor tekorten aan een van de belangrijkste producten die de fastfoodketen verkoopt.