Gasstroom tussen Rusland en Duitsland via Yamal-leiding gestopt

De pijpleiding Yamal-Europe die van Rusland naar Duitsland loopt is gestopt met het leveren van Russisch gas. Dat blijkt uit gegevens van de Duitse netwerkbeheerder Gascade. Via de pijplijn, een belangrijke route voor Russisch gas naar Europa, kwam sinds zaterdag als steeds minder gas naar Europa. Het Russische Gazprom, die het monopolie heeft op de Russische gasexport, heeft voor dinsdag geen capaciteit gereserveerd voor de uitvoer van gas via de Yamal-pijpleiding.