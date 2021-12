Chipbedrijven in focus op Damrak na resultaten Micron Technology

Op de Amsterdamse beurs zullen de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML dinsdag naar verwachting in de belangstelling staan. Beleggers verwerken de beter dan verwachte resultaten van het Amerikaanse chipbedrijf Micron Technology, die voor stevige koerswinsten zorgden in de Aziatische chipsector. De beurshandel blijft verder in het teken staan van de maatregelen in veel landen om de opmars van de omikronvariant in te dammen.

De Amerikaanse president Joe Biden gaat de Verenigde Staten niet op slot gooien om een nieuwe golf coronabesmettingen te voorkomen. Volgens het Witte Huis is de president geen lockdown van plan, ondanks het oprukken van de omikronvariant. Biden zal dinsdag in een toespraak tot de bevolking wel iedereen oproepen zich te laten vaccineren en te testen, en met andere maatregelen komen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met winsten openen na de verliesbeurt op maandag. In Azië wonnen de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag terrein. In Tokio eindigde de Nikkei 2,1 procent in de plus en werkte daarmee het verlies van een dag eerder weg.

Adidas

De beurzen in Shanghai en Hongkong noteerden tussentijds tot 1 procent hoger. De Chinese vastgoedbedrijven toonden wat herstel na berichten dat de Chinese autoriteiten grote private en door de overheid gecontroleerde vastgoedbedrijven heeft opgedragen om projecten over te nemen van noodlijdende projectontwikkelaars als Evergrande en Kaisa. Beijing wil daarmee voorkomen dat de schuldproblemen in de vastgoedsector overslaan na de rest van de economie.

In Frankfurt zal het Duitse sportmerk Adidas mogelijk bewegen op de resultaten van concurrent Nike. De Amerikaanse sportartikelenfabrikant boekte afgelopen kwartaal meer winst. Het bedrijf houdt wel last van verstoringen in de leveringsketen. Doordat bepaalde fabrieken in Vietnam wegens lokale corona-uitbraken tijdelijk moesten sluiten, werd er afgelopen kwartaal minder omzet behaald in onder meer China en andere delen van Azië.

De euro was 1,1275 dollar waard, tegen 1,1292 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na de forse daling op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 69,47 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 72,18 dollar per vat.