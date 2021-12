AFM: influencer met beleggingstips vaak niet onafhankelijk

Beleggingsexperts op social media, zogeheten finfluencers, zijn vaak niet neutraal. Veelal is niet duidelijk met welk belang zij beleggingsproducten in podcasts, blogs of via Instagram, YouTube of Facebook aanprijzen. De meesten van hen hebben ook geen relevante financiële opleiding of werkervaring, terwijl ze door hun volgers wel als expert worden gezien. Dat concludeert toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek. De AFM heeft tientallen meldingen gekregen van consumenten die door tips van finfluencers veel geld hebben verloren. Van verscherpt toezicht is vooralsnog geen sprake.