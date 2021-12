Eerste officiële matige vorst zorgt voor hinder op het spoor

De eerste officiële matige vorst van deze winter is een feit. De temperatuur in De Bilt daalde dinsdagochtend om 06.40 uur naar -5,2 graden, meldt Weer.nl. Op het spoor zorgt dat voor problemen. Op meerdere trajecten is er vertraging, doordat er rijp op de bovenleidingen is ontstaan.

Door dat laagje rijp kunnen de leidingen minder goed stroom naar de treinen geleiden. Spoorbeheerder ProRail meldt dat hierdoor tussen Amersfoort en Baarn twee treinen zijn gestrand. De acht reizigers aan boord worden ‘zo snel mogelijk’ opgehaald. Ook ter hoogte van Zwolle en Amersfoort is er vertraging. De NS verwacht dat de problemen op de meeste plaatsen rond 08.30 uur zijn opgelost.

In grote delen van het land daalde de temperatuur afgelopen nacht tot onder het vriespunt. Niet alleen in De Bilt vroor het dinsdagochtend, ook in het noorden, zuiden en oosten van het land. Er is sprake van officiële matige vorst als de temperatuur in De Bilt onder de -5 graden komt. De laatste keer dat het matig vroor was op 6 maart van dit jaar. Vorig jaar werd de eerste officiële matige vorst op 31 januari gemeten. Dat was toen het einde van een recordlange periode van 740 dagen zonder matige vorst.

Rijkswaterstaat zette maandagavond op meerdere plekken strooiwagens in om gladheid voor te zijn. Volgens de ANWB heeft het verkeer dinsdagochtend geen last van een glad wegdek. Er zijn geen ongelukken door gladheid, zegt een woordvoerder. Wel kan er lokaal dichte mist voorkomen. Door de lockdown en de kerstvakantie is het sowieso rustig op de weg, ziet de ANWB.