Chipbedrijven helpen Nikkei flink vooruit

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag flink hoger geëindigd en werkte daarmee het forse verlies van een dag eerder weg. Vooral de chipbedrijven werden opgepikt na sterke resultaten van het Amerikaanse chipconcern Micron Technology. Ook op de andere belangrijke beurzen in de Aziatische regio werden winsten geboekt. Beleggers bleven wel voorzichtig en hielden de ontwikkelingen rond de snelle opmars van de omikronvariant in de gaten.

De toonaangevende Nikkei in Tokio boekte een winst van 2,1 procent op 28.517,59 punten. De Japanse chiptester Advantest en chipapparatuurmaker Tokyo Electron stegen meer dan 4 procent. Micron Technology klom in de nabeurshandel op Wall Street zo’n 7 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. De Japanse overheid is daarnaast in de maandelijkse update voor het eerst in zeventien maanden wat positiever geworden over de economie van het land.

Ook in Zuid-Korea gingen de chipbedrijven vooruit. De grote chipmaker Samsung Electronics won ruim 1 procent en SK Hynix steeg dik 3 procent. De Kospi in Seoul noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus. De All Ordinaries in Sydney klom 0,9 procent. De Australische premier Scott Morrison sluit nieuwe lockdowns in het land uit ondanks de dreiging van de omikronvariant. Nieuw-Zeeland stelt daarentegen de plannen om zijn grenzen geleidelijk te heropenen uit tot eind februari vanwege de opmars van de nieuwe variant.

De beurs in Shanghai boekte een tussentijdse winst van 0,7 procent en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,6 procent. De Chinese vastgoedbedrijven toonden wat herstel na berichten dat de Chinese autoriteiten grote private en door de overheid gecontroleerde vastgoedbedrijven hebben opgedragen om projecten over te nemen van noodlijdende projectontwikkelaars als Evergrande en Kaisa. Beijing wil daarmee voorkomen dat de schuldproblemen in de vastgoedsector overslaan na de rest van de economie.