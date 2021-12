CBS: huishoudens gaven in oktober meer uit, vooral aan diensten

Nederlandse huishoudens hebben in oktober fors meer uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd werd volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meer geld besteed. De totale uitgaven lagen 8,5 procent boven het niveau van een jaar eerder.