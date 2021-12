Australische premier sluit nieuwe lockdowns uit ondanks omikron

De Australische autoriteiten moeten mensen niet langer in lockdowns plaatsen, vindt de Australische premier Scott Morrison. Ondanks een recordaantal coronabesmettingen in het land zei Morrison dinsdag dat de regering niet langer ‘met de harde hand’ moet handelen.

Australië registreerde dinsdag een recordaantal van ongeveer 4600 nieuwe coronagevallen. Het hoge aantal besmettingen is deels te verklaren door de opmars van de omikronvariant van het coronavirus. Volgens Morrison is het echter de verantwoordelijkheid van de mensen zelf om de verspreiding van het virus in te perken. ‘We moeten Australiërs als volwassenen behandelen’, zei de premier tegen verslaggevers.

Morrison dringt er op aan af te stappen van een ‘cultuur van mandaten’, bijvoorbeeld in de vorm van een mondkapjesplicht of verplicht afstand houden. ‘We gaan niet terug naar lockdowns, maar we gaan verder door met gezond verstand en verantwoordelijkheid met het virus te leven’, stelde hij.

Door middel van onder meer strenge lockdowns heeft Australië het aantal coronabesmettingen sinds het begin van de pandemie relatief laag weten te houden. In recente weken is de samenleving echter grotendeels heropend, ondanks de dreiging van de omikronvariant.