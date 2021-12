Door een ongeval met diverse voertuigen op de A28 tussen Hoogeveen en Meppel, ter hoogte van het Drentse Zuidwolde, zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens de politie is ten minste een van hen er slecht aan toe. De snelweg is in de richting van Hoogeveen naar Meppel afgesloten ter hoogte van Zuidwolde. Er is een omleidingsroute ingesteld.

De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.