Omikronvariant van coronavirus dominant in VS

De omikronvariant van het coronavirus is nu de dominante variant in de Verenigde Staten, meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC maandag op basis van de gegevens van de afgelopen week. Op dit moment gaat het in bijna driekwart (73 procent) van de besmettingsgevallen in het land om de omikronvariant. In de noordwestelijke staten Oregon, Washington en Idaho gaat het zelfs in zo’n 96 procent van de nieuwe gevallen om omikron.

De bekende Amerikaanse viroloog Anthony Fauci waarschuwde zondagavond in een tv-interview al voor een harde winter in de VS door de nieuwe variant. ‘Als alles zo verder gaat als we nu denken, zullen onze ziekenhuizen over twee weken onder zeer hoge druk staan,’ zei Fauci tegen NBC News.

De Amerikaanse president Joe Biden geeft dinsdag een toespraak. Naar verwachting zal hij de Amerikaanse bevolking oproepen zich te laten vaccineren en te testen. Volgens een woordvoerder is Biden niet van plan het land op slot te gooien. Wel zal de president met andere maatregelen komen. Zo moeten zelftesten toegankelijker worden.

De omikonvariant werd begin deze maand voor het eerst ontdekt in de staat Californië, bij een reiziger die op 22 november was teruggekeerd uit Zuid-Afrika. Op 5 december was de variant al in een derde van de Amerikaanse staten vastgesteld.