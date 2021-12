Jury aan zet in misbruikproces tegen Epstein-hulp Maxwell

In het spraakmakende misbruikproces tegen de Britse socialite Ghislaine Maxwell, de assistent en ex van de steenrijke zedendelinquent Jeffrey Epstein, is de jury aan zet. De juryleden moeten bepalen of de 59-jarige Maxwell schuldig is aan het ritselen van minderjarige meisjes voor Epstein, die ze vervolgens zou hebben misbruikt.