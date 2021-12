Amerikaanse beleggers maken zich ook zorgen over opmars omikron

Beleggers op Wall Street maken zich net als hun collega’s in Europa zorgen over de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Daardoor zijn ook de olieprijzen flink gedaald. Het op losse schroeven staan van de economische plannen van president Joe Biden zorgde maandag eveneens voor onrust op de beurzen in New York, waar de belangrijkste graadmeters met duidelijke minnen de handel uit gingen.