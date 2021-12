Erdogan probeert met maatregelen waarde Turkse munt te stutten

De aankondiging had direct effect want de koers van de Turkse munt, die eerder op de dag nog meer dan 11 procent daalde ten opzichte de dollar, steeg na Erdogans boodschap flink. Met de ingreep wil de president voorkomen dat Turken hun spaarcenten massaal in dollars omzetten en daarmee de koers van de lira alleen maar verder doen kelderen.

Maar Erdogan benadrukte ook vast te zullen houden aan zijn eerder ingezette economisch beleid. Internationaal wordt dit onorthodoxe economische beleid van Erdogan juist als de veroorzaker gezien van de valutaonrust in het land. De afgelopen drie maanden is de lira ongeveer de helft van zijn waarde kwijtgeraakt.

Zeer hoge inflatie

De inflatie in Turkije is zeer hoog, maar onder druk van Erdogan verlaagde de centrale bank sinds september herhaaldelijk de rente. Erdogan ziet de rente het liefst zo laag mogelijk omdat hij gelooft dat een hoge rente zorgt voor hogere prijzen. Gebruikelijk beleid van economen is juist het verhogen van de rente om de inflatie in bedwang te krijgen. De grootste bedrijvenlobby van Turkije riep de president eerder al op te stoppen met zijn omstreden rentebeleid omdat dat de economie grote schade toebrengt.

Voor Nederland is de economische situatie in Turkije ook belangrijk. Het land is in het afgelopen decennium een belangrijkere handelspartner geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de jaarlijkse export van Nederlandse goederen naar Turkije sinds 2012 met circa een miljard euro toegenomen tot bijna 5,7 miljard euro. De waarde van de import lag in 2020 met een kleine 3,8 miljard euro zelfs bijna twee keer zo hoog als in 2012. Uit Turkije komt er vooral kleding en bijvoorbeeld groente en fruit naar Nederland. Andersom betreft de handel onder meer medicinale en farmaceutische producten.