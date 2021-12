Koningin Elizabeth niet naar Sandringham voor kerst

Het is een persoonlijke beslissing van de koningin, die na een ‘zorgvuldige overweging’ is genomen. Op Windsor zullen de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen in verband met het coronavirus.

Normaal gesproken reist de koningin voor de kerstdagen af naar haar landgoed, waar haar kinderen en kleinkinderen ook naartoe komen. Onder anderen prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn er dit jaar weer bij, net als prins William met zijn vrouw Catherine en hun kinderen. Ook haar jongste zoon prins Edward, zijn vrouw Sophie en hun kinderen, Louise en James zijn uitgenodigd.

Kerstlunch

De Queen heeft haar traditionele kerstlunch met familieleden deze keer moeten afzeggen. Daartoe werd eerder al besloten vanwege zorgen over de omikronvariant van het coronavirus.

Vorig jaar koos Elizabeth er ook al voor op Windsor te blijven en samen met haar echtgenoot prins Philip rustig de feestdagen door te brengen. Het wordt voor haar dit jaar de eerste Kerstmis zonder Philip. Hij overleed dit jaar in april.