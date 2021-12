Nederlandse filmdistributeurs willen meer coronasteun

Nederlandse filmdistributeurs vinden dat er meer coronasteun moet komen, nu opnieuw veel investeringen in films en marketing voor niets lijken te zijn geweest. Brancheorganisatie Filmdistributeurs Nederland (FDN) zegt zwaar teleurgesteld te zijn in de nieuwe lockdown. Door de zaterdag afgekondigde maatregelen kan de branche bijvoorbeeld niet goed profiteren van de nieuwe kaskraker Spider-Man: No Way Home.

"Natuurlijk moet voorkomen worden dat de zorg overloopt. Maar om zo overvallen te worden, zonder enig perspectief en maatwerk in de ondersteuning, slaat elk ondernemerschap dood", stelt FDN over de gedwongen sluiting van bioscopen. De organisatie doet nu een oproep om de NOW-loonsteunregeling voor de volle 100 procent te laten vergoeden. Ook zou de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verhoogd moeten worden. Daarnaast hoopt FDN dat er maatwerkoplossingen kunnen komen, waardoor bioscopen in een bepaalde vorm snel weer open zouden kunnen.

De nieuwe Spider-Man-film bracht in het eerste weekend dat die in Noord-Amerikaanse bioscopen te zien was meer dan 250 miljoen dollar op. Dit financiële succes in Noord-Amerika wordt daar gezien als teken dat blockbusterfilms in de bioscopen op het continent weer terug van weggeweest zijn, nadat de afgelopen jaren veel releases werden uitgesteld door de pandemie en lockdowns.

FDN noemt in een persbericht naast Spider-Man ook The Matrix Resurrections, Silverstar en The Lost Daughter. Die zouden als het aan de branche ligt ook een nieuwe kans moeten krijgen in de Nederlandse bioscoop.