Veel winkeliers vrezen volgens INretail voor hun voortbestaan

Veel winkeliers vrezen dat de nieuwe coronalockdown het voortbestaan van hun onderneming in gevaar kan brengen. Dat meldt winkeliersorganisatie INretail op basis van een peiling bij de eigen achterban. Dat voor het tweede jaar op rij niet-essentiële winkels vlak voor de feestdagen dicht moeten, leidt volgens de branche tot ‘onbegrip, woede en wanhoop’. INretail wil daarom dat er meer overheidssteun komt en winkeliers ook wat meer perspectief wordt geboden.

Via een onderzoeksbureau kregen leden van de organisatie maandag een aantal vragen toegestuurd. Zo’n drieënhalf uur na het versturen hadden al meer dan duizend ondernemers geantwoord, wat volgens een woordvoerder ongekend is. Dat is ruim een vijfde van het totale ledenbestand van INretail, dat zowel grote ketens als kleinere winkels vertegenwoordigt.

Van de respondenten zei 83 procent bezorgd te zijn over de impact van de lockdown. Ruim driekwart van niet-essentiële retail krijgt volgens INretail nu een omzetdaling voor de kiezen. Toch komt van deze groep nauwelijks 40 procent naar eigen zeggen in aanmerking voor compensatiemaatregelen. Ze voldoen niet aan de criteria voor het omzetverlies. Een derde van de ondernemers zou geen oplossing en middelen zien om de lockdownperiode door te komen.

Volgens INretail speelt mee dat door de manier waarop die nu is geformuleerd veel ondernemers geen aanspraak kunnen maken op de vastelastenregeling. Ook steekt het de branche dat winkeliers geen aanspraak kunnen maken op een voorraadvergoeding voor de gesloten detailhandel. Vorig jaar bestond er wel zo’n regeling, maar dit keer heeft het kabinet deze niet aangekondigd.