Verkoop nieuwe motorfietsen naar hoogste niveau sinds 2008

De verkoop van nieuwe motorfietsen is toegenomen tot het hoogste niveau sinds de financiële crisis in 2008, ondanks de coronalockdowns. Volgens brancheorganisatie BOVAG komt dat onder meer doordat de vraag naar individueel vervoer tijdens de pandemie is toegenomen. Ook speelt waarschijnlijk mee dat mensen meer spaargeld over hebben, bijvoorbeeld omdat ze niet op vakantie zijn geweest.

Tot en met november werden er in Nederland 14.948 nieuwe motorfietsen verkocht. Daarmee reden er 6,8 procent meer van deze tweewielers de showrooms uit dan in de eerste elf maanden van vorig jaar. De vraag naar motoren blijft sinds de uitbraak van de coronapandemie toenemen.

Een woordvoerder van BOVAG legt uit dat er verschillende redenen zijn te noemen voor deze verkoopspurt. ‘Motorrijden is ook een hobby. Veel mensen hebben de crisis aangegrepen om hun hobby weer op te pakken’, zegt hij. Er zijn in Nederland al langer veel mensen die wel een motorrijbewijs hebben, maar geen motor. Een deel van hen besloot afgelopen jaar waarschijnlijk om alsnog een motor aan te schaffen.

Rustige maand

Dat Nederland nu weer in een nieuwe lockdown zit, maakt voor de motorverkoop voor dit jaar volgens de zegsman niet veel meer uit. December is doorgaans een rustige maand voor motordealers. Wel is het nu lastiger om je als consument te oriënteren op het kopen van een motor, want je kan niet zomaar even een showroom binnen stappen. De werkplaatsen, waar motorfietsen worden gerepareerd, zijn nog wel open. Ook moet het ook nog steeds mogelijk zijn om bijvoorbeeld een proefritje te maken.

De verkoop van tweedehands motoren bij de vakhandel kwam tot en met november uit op een recordniveau van 49.642 stuks. Dat is 0,4 procent meer dan een jaar terug. De handel in occasions tussen particulieren onderling daalde wel met ruim 9 procent, tot 79.454 transacties. Begin deze maand telde Nederland in totaal bijna 775.000 motorfietsen. Dat waren ruim 15.000 meer dan begin dit jaar en het hoogste aantal ooit. Dik 1100 van de motoren zijn volgens BOVAG elektrisch aangedreven.