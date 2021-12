Fransen onderscheppen ruim 180.000 vervalste coronapassen

De Franse autoriteiten hebben 182.000 vervalste coronapassen ontdekt sinds de invoering van de 3G-regel (gevaccineerd, genezen, getest) in juni. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gerald Darmanin, wijst op Twitter op de mogelijke gevolgen: tot vijf jaar celstraf of een boete tot 75.000 euro voor gebruik, maken of verkopen van een dergelijke neppas.

De politie heeft 400 onderzoeken lopen naar nagemaakte passen. Het 3G-gezondheidsbewijs is inmiddels noodzakelijk voor veel dingen, van bezoek aan restaurant of bioscoop tot een rit in een trein of bus op grotere afstanden.

Als extra stap in de strijd regen de snelle stijging van het aantal infecties, ook door de omikronvariant, is binnenkort een negatieve test niet meer voldoende om het document te krijgen. Dan wordt de pas vooral een vaccinatiebewijs.